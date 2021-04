Com um pendão onde se lia “Na isenção, a razão”, um conjunto de poucas dezenas de pessoas manifestava-se em frente à Assembleia da República e desse grupo saiu um homem, ultrapassando as baias de segurança e começando a subir a escadaria, sendo rapidamente impedido de o fazer por agentes da PSP.

À saída do parlamento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa, ouviam-se desses manifestantes gritos como “Não à corrupção”, enquanto os chefes de Estado e de Governo entravam nos respetivos automóveis.

Antes de entrar no carro, Marcelo Rebelo de Sousa acenou aos manifestantes.