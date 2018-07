Escoteiros com “O”. Sim, leu bem, não se trata de nenhuma gralha ou erro ortográfico. E não há que confundir com os escuteiros, com “U”.

A centenária Associação Escoteiros de Portugal (AEP), fundada em 1913, durante a 1ª República, pelo Comandante Álvaro Machado, “é a única representante de escoteiros para todos os credos”, explica Manuel Pimenta, Escoteiro-Chefe Nacional adjunto para a comunicação, imagem e inovação.

Representante em Portugal do escotismo aberto a todos, independente, interconfessional e multiétnico, bebendo a matriz do Movimento fundado Lord Baden-Powell, por não estar ligada a qualquer confissão religiosa difere, nestes termos, do Corpo Nacional de Escutas (CNE) e dos “escuteiros com “U” que têm “um espírito católico”, acrescenta. “Aqui temos uma abertura religiosa”, atira o responsável para a comunicação, imagem e inovação.

Ora é exatamente essa abertura e aceitação de aceita jovens de todas as religiões e crenças por parte da Associação Escoteiros de Portugal aliada à promoção da multiculturalidade e à aceitação da diferença que está na base e serve de mote ao 25º Acampamento da Associação Escoteiros de Portugal (ACNAC), encontro que decore em Leiria, em Barosa, desde ontem, 29, dia de abertura do campo, até 4 de agosto.

Debaixo do lema “A Diferença Sou Eu”, o acampamento visa promover o “respeito pela diferença, tanto social e étnica como religiosa (com a presença de católicos, muçulmanos, igreja evangélica, entre outros)” ao mesmo tempo que pretende transmitir a importância e a riqueza dos ambientes multiculturais no desenvolvimento pessoal.

“A multiculturalidade é um conceito que está no ADN da nossa Associação, que ao longo de mais de 100 anos tem procurado promover o respeito pela diferença”, frisa Miguel Gonzalez, Escoteiro-Chefe Nacional da Associação dos Escoteiros de Portugal.

2500 escoteiros entre o rafting, as caminhadas e o trabalho comunitário