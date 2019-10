Principais acontecimentos registados no dia 26 de outubro:

1863 – É fundada em Londres a Football Association (FA), a primeira associação de futebol do mundo. A FA é a entidade que controla o futebol inglês e que formulou as primeiras regras que pouco se alteraram ao longo do tempo.

1917 - Grande Guerra 1914-18. O Brasil declara guerra à Alemanha.

1919 - Inauguração do Campo Internacional de Alverca. Local que foi palco da primeira aterragem em Portugal de um avião vindo do estrangeiro.

1933 – Morre, com 78 anos, o pintor português José Malhoa, autor de "Os Bêbados" e "A Ilha dos Amores".

1962 - O primeiro-ministro da Rússia, Nikita Krutschev, aceita a retirada dos mísseis de Cuba se os Estados Unidos saírem da Turquia. John F. Kennedy recusa a proposta.

1969 - Eleições para a Assembleia Nacional (ANP). A ANP, partido único do regime ditatorial, reclama a vitória com 88% dos votos. Forma-se a Ala Liberal, na qual se destacam José Pinto Leite, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Miller Guerra.

1970 - Ação da Acção Revolucionária Armada - ARA, em Lisboa, contra o navio Cunene, pronto a partir para África, com material de guerra. ARA foi uma organização portuguesa criada pelo PCP cujo objetivo foi a luta armada contra a ditadura fascista.

1973 - A ONU reconhece a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, proclamada a 25 de setembro pelo PAIGC.

1980 - Morre, no Brasil, Marcello Caetano, presidente do Governo português de 1968 a 25 de abril de 1974.Tinha 74 anos.