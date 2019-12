Principais acontecimentos registados no dia 28 de novembro:

1520 - O navegador português Fernão de Magalhães atinge o oceano Pacífico

1820 - Nasce Friedrich Engels, filósofo alemão, autor do "Manifesto do Partido Comunista", com Karl Marx, de "Origem da Propriedade, da Família e do Estado" e "Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico"

1905 - É fundado em Dublin, na Irlanda, o partido independentista Sinn Fein, por Arthur Griffith.

1907 - Nasce o escritor italiano Alberto Moravia, autor de "A Ciociara".

- Fundação do Leixões Sport Club.

1917 - Grande Guerra de 1914-18. Combate de Negomano em Moçambique. Confronto das forças alemãs com o Corpo Expedicionário Português causa a morte de 19 soldados europeus e 208 africanos.

- Nancy Astor é a primeira mulher eleita para o Parlamento britânico.

1942 – É fundado o jornal oficial do Sport Lisboa e Benfica

1943 - Winston Churchill, Frank Delano Roosevelt e José Estaline definem, na Conferência de Teerão, os planos finais da luta contra a Alemanha nazi.

1944 - Portugal e os EUA redefinem o acordo para a utilização militar dos Açores.

1975 - Em Portugal, o VI Governo Provisório promete o direito de reserva aos donos das terras expropriadas.

- A Fretilin proclama unilateralmente a independência de Timor-Leste

1978 – Morre, com 60 anos, o antigo jogador internacional de futebol Fernando Peyroteo.

1986 - Morre a jornalista norte-americana Mary Hemingway, correspondente de guerra, viúva do escritor Ernest Hemingway. Tinha 78 anos

1988 - A pintura "Arlequim e o Acrobata", de Pablo Picasso, é vendido pela londrina Christie's pelo preço recorde de 20,9 milhões de libras (cerca de 27,5 milhões de euros)

1994 - Os noruegueses rejeitam, em referendo, a adesão à União Europeia

1999 - A organização separatista basca ETA anuncia o fim unilateral do cessar-fogo, após 438 dias de trégua

2002 - A Federação Portuguesa de Futebol apresenta o novo selecionador nacional, Luís Filipe Scolari, vencedor do Campeonato do Mundo de 2002

2004 - Jerónimo de Sousa é eleito secretário-geral do PCP no XVII Congresso

2008 - João Rendeiro renuncia ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Privado Português (BPP), durante uma reunião de acionistas, anuncia o presidente da assembleia geral do banco em declarações à TSF.

2010 - O site WikiLeaks inicia a publicação de centenas de milhares de documentos do Departamento de Estado, com apreciações privadas e diretas de líderes e governos estrangeiros. Uma parte dos documentos revelados pela Wikileaks provém do sistema SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network), rede destinada a melhorar a partilha das informações entre os diferentes ramos do governo dos Estados Unidos.

2014 – Morre, aos 88 anos, Jack Kyle, antigo jogador de râguebi irlandês, considerado o melhor todos os tempos pela federação do seu país.

2015 – Morre, aos 77 anos, Gerry Byrne, antigo futebolista que se sagrou campeão mundial pela Inglaterra em 1966