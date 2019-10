Principais acontecimentos registados no dia 29 de outubro:

1863 - É fundada a Cruz Vermelha, movimento internacional para "proteção aos feridos e doentes de guerra", lançado por Henri Dunant.

1910 – É criado o Comité Olímpico Nacional.

1911 - Morre o jornalista norte-americano Joseph Pulitzer, fundador da primeira escola de jornalismo. Tinha 64 anos.

1929 - Terça-feira Negra. "Crash" na Bolsa de Nova Iorque.

Numa só sessão transacionam-se 16,3 milhões de ações e as perdas sobem aos 100 mil milhões de dólares. O sobressalto do dia 24 transforma-se na Grande Depressão de dia 29 de outubro.

1936 - As autoridades portuguesas colocam em funcionamento o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, com a chegada dos primeiros 152 presos políticos.

1956 - Crise do Suez. Tropas israelitas invadem a Península do Sinai, no Egito, em resposta à nacionalização do Canal. A adesão da França e do Reino Unido vai precipitar a crise.

1963 - Começa o julgamento de Nelson Mandela, líder do ANC, na África do Sul.

1969 – É enviada a primeira mensagem de correio eletrónico ("email"). Leonard Kleinrock, investigador da Universidade da Califórnia, envia a mensagem “LO” para um seu colega, Douglas Engelbart. Leonard queria escrever “LOGIN” mas o sistema foi abaixo a meio.

1970 - É criada a SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, como esboço de um movimento político de tendência moderada.

1971 - São inauguradas as instalações permanentes do comando da NATO em Oeiras.

1985 - Aníbal Cavaco Silva é indigitado, pela primeira vez, primeiro-ministro e convidado a formar o X Governo Constitucional.

1997 - O astronauta septuagenário norte-americano John Glenn parte no vaivém espacial Discovery.

2001 - A Conferência do Clima da ONU, em Marrocos, aprova a aplicação do protocolo de Quioto.

2003 - É inaugurado o novo Estádio Cidade de Coimbra, com o jogo Académica-Benfica.

2004 - Assinatura, em Roma, do Tratado Constitucional da União Europeia, pelos representantes de 25 países.

2006 - Luiz Inácio Lula da Silva é reeleito presidente do Brasil, com 60,83 por cento dos votos, na segunda volta das eleições presidenciais.

Os líderes europeus, reunidos numa cimeira em Bruxelas, aceitam as exigências do presidente checo, Vaclav Klaus, quanto a uma exceção para o país na aplicação da Carta de Direitos Fundamentais.

2009 - Tratado de Lisboa.

2015 - A direção do Partido Comunista Chinês decide abolir totalmente a política de "um casal, um filho", permitindo a todos os casais ter um segundo filho.

2016 - O conservador Mariano Rajoy, do Partido Popular, é investido presidente do Governo pelo parlamento espanhol depois do PSOE ter decidido abster-se para evitar a realização de novas eleições que deveriam penalizar os socialistas.

2018 - Morre, aos 92 anos, Gérald Bloncourt, o fotógrafo que imortalizou a emigração portuguesa em França nos anos 60 e 70, nomeadamente nos bairros de lata.