Os visitantes do jardim assistiram esta manhã a uma tradição de Páscoa famosa entre os amantes de gorilas.

Os ovos são de gelatina sem açúcar e o zoo chama-lhe uma "extravagância de ovos" que oferecem neste dia especial aos animais. A atividade foi observada por quem estava presente este sábado como por quem estava em casa com a Gorilla Cam, que mostra estes animais durante a maior parte do dia.

O Jardim Zoológico sublinha no programa desta atividade que esta tradição anual favorita é apenas um dos muitos destaques do programa de enriquecimento animal do Zoológico de Atlanta, implementado para todas as espécies. "Este é um componente vital do cuidado superior com animais em organizações zoológicas credenciadas, o enriquecimento pode assumir a forma de objetos, alimentos, aromas, quebra-cabeças de alimentadores e muito mais, projetados para estimular os comportamentos e adaptações naturais dos animais e promover o seu bem-estar", referem.