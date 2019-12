Principais acontecimentos registados no dia 3 de dezembro:

1917 - O Presidente norte-americano Woodrow Wilson pede ao Congresso a declaração de guerra ao Império Austro-Húngaro. Os EUA entram na Grande Guerra 1914-18.

1947 - Estreia-se a peça "Um Elétrico Chamado Desejo", de Tennessee Williams, na Broadway, Nova Iorque.

1961 - Os EUA colocam tropas ao longo da fronteira entre Berlim oriental e ocidental. A Alemanha de Leste reforça o muro de Berlim.

1967 - A equipa do cirurgião sul-africano Christian Barnard efetua o primeiro transplante de um coração humano. O paciente sobrevive 18 dias.

1984 - Uma fuga na fábrica de pesticidas da Union Carbide em Bhopal, Índia, causa mais de 4.000 mortos. Em 2000, análises acusavam a presença de pesticidas nas nascentes de água. O número de pessoas afetadas ultrapassava as 200 mil.

1990 - 30 mil agricultores europeus cercam o edifício da CEE, em Bruxelas, no primeiro dia das negociações Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT).

1991 - Começa a construção da fábrica AutoEuropa, em Palmela, investimento calculado em 2,250 mil milhões de euros (450 milhões de contos).

- A CEE suspende a cooperação económica com a Indonésia, na primeira medida para o embargo europeu àquele país, solicitado por Portugal.

1992 - O serviço de imunologia do Hospital de Santo António do Porto recebe o prémio Biotest pela definição do método que permite prever a progressão do vírus da SIDA.

- É enviada a primeira mensagem de SMS, no Reino Unido. A Ericsson deu um contributo fundamental para este padrão.

1996 - Termina em Lisboa a cimeira da OSCE, com a adoção dos princípios para a revisão do tratado de limitação de armas convencionais na Europa.

1997 - A Academia Militar forma a primeira mulher, uma oficial de 24 anos.

1998 - A UNESCO declara as gravuras de Foz Côa Património Mundial.

2007 - Os venezuelanos recusam a proposta de reforma constitucional, promovida pelo presidente Hugo Chávez e aprovada pela Assembleia Nacional, para aplicar o projeto de um regime de socialismo do século XXI no país.

- Portugal conquista em Banguecoque as primeiras quatro medalhas de ouro em campeonatos do Mundo de Muay-thai, com Fernando Machado (-54 kg Classe B) a arrecadar o primeiro galardão dourado em seniores. Os juniores Diogo Calado (-75), Vera Fernandes (-51) e Catarina Valério (-57) também subiram ao primeiro lugar do pódio.

2008 - O futebolista português Cristiano Ronaldo vence a edição do ano da Bola de Ouro.

2009 - O realizador Roman Polanski é transferido da prisão de Winterthour para a sua casa em Gstaad, numa estância de esqui na Suíça, no âmbito de um caso de abuso de menores nos Estados Unidos que data de 1977.

2017 – Morre, aos 85 anos, Ivan Chermayeff, designer gráfico criador de alguns dos mais conhecidos logótipos a nível mundial, e de um painel de azulejos no Oceanário de Lisboa.