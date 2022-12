O HTMS Sukhothai estava a patrulhar o Golfo da Tailândia, a cerca de 20 milhas náuticas do cais de Bang Saphan, no sul de Prachuap Khiri Khan, e começou a enfrentar fortes marés, na noite de domingo.

Uma missão de resgate foi lançada depois do sistema eletrónico da embarcação ter ficado danificado e a marinha partilhou mesmo fotos do navio dramaticamente de lado, no mar.

"Ainda estamos à procura de 31 desaparecidos", disse o porta-voz da Marinha, o Almirante Pogkrong Montradpalin, acrescentando que o navio afundou pouco depois da meia-noite.

"Os sistemas operacionais do navio pararam de funcionar, fazendo com que o navio perdesse o controle", disse na manhã de segunda-feira.

Um comunicado revelou que 75 das 106 pessoas a bordo foram retiradas das águas numa operação de resgate envolvendo dois helicópteros seahawk, duas fragatas e um navio anfíbio.

A operação de busca e resgate, que começou às 7h00, está em andamento, acrescentou o comunicado.

Alguns militares da marinha estavam a ser tratados no hospital Bang Saphan, enquanto outros 40 estavam alojados em abrigos.