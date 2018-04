O Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá esta quarta-feira, 4 de abril, se aceita um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Lula — condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro — até esgotar os recursos judiciais em todas as instâncias.

Se o recurso for negado, nada impedirá uma eventual prisão do ex-presidente brasileiro (2003-2010). Se for aceite, contudo, enquanto o caso correr na Justiça, Lula, de 72 anos, poderá fazer campanha para as eleições presidenciais de outubro, as mais indefinidas desde o regresso do Brasil à democracia, em 1985.

"Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social", escreveu a ministra Cármen Lúcia num texto divulgado pela sua equipa.

"Problemas resolvem-se garantindo-se a observância da Constituição, papel fundamental e conferido ao Poder Judiciário, que o vem cumprindo com rigor", acrescentou a magistrada, que apoia publicamente a jurisprudência vigente que permite prender condenados em segunda instância, como Lula.

O caso confronta juízes "garantistas" [que defendem os direitos e garantias do cidadãos — como a presunção de inocência — mas que são pejorativamente considerados 'bonzinhos' para com os acusados] e os defensores da Operação 'Lava Jato', uma ampla investigação que usou a prisão preventiva, as delações premiadas e o cumprimento de penas após uma condenação em segunda instância para desvendar uma rede de corrupção entre empresários e políticos.

Também alimenta as divergências políticas: na semana passada, a polarização descambou para a violência, quando dois autocarros da comitiva de Lula foram atingidos por três tiros durante a campanha no sul do país, sem deixar feridos.

O jejum do procurador

À medida que se aproxima o 4 de abril, a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) aumenta.

Acompanhado por cerca de 2 mil apoiantes, incluindo diversos líderes da esquerda, Lula voltou a defender sua inocência esta segunda-feira, no Rio de Janeiro, atribuindo a sua situação jurídica à perseguição das elites.