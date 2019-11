Principais acontecimentos registados no dia 4 de novembro:

1877 - É inaugurada a ponte ferroviária D. Maria Pia. O comboio chega à cidade do Porto.

1922 - É descoberta, no Egito, a entrada para o túmulo de Tutankamon.

1946 - É constituída a UNESCO, organismo da ONU para a ciência e cultura.

1952 - Dwight Eisenhower é eleito presidente dos EUA.

1954 - Começa a extração petrolífera em Angola.

1956 - Forças soviéticas atacam Budapeste. O presidente húngaro Impre Nagy procura refúgio na Embaixada da Jugoslávia.

1974 - A extrema-esquerda cerca o primeiro comício da Juventude Centrista, seguindo depois para o Caldas e destruindo a sede do partido.

1979 - A Embaixada norte-americana em Teerão é cercada por estudantes muçulmanos, que tomam como reféns 62 funcionários. Começa a crise dos reféns.

1989 - O Governo da RDA autoriza a partida para Ocidente dos cidadãos da Alemanha de Leste, detidos na Checoslováquia, aguardando a possibilidade de continuar viagem.

1992 - O democrata Bill Clinton é eleito presidente dos Estados Unidos da América.

1995 - O primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin é assassinado a tiro, em Telavive, por um extremista judeu.

1997 - O escritor português José Saramago apresenta o romance "Todos os Nomes".

2001 – Morre, aos 59 anos, o pintor português Luís Pinto Coelho.

2003 - O maior icebergue do mundo parte-se em dois, após ter sido atingido por uma violenta tempestade, no Antártico.

2007 - Milhares de simpatizantes de Hugo Chávez saem às ruas de Caracas para manifestar apoio à reforma de 69 artigos da Constituição venezuelana, que passará a permitir que o Presidente se recandidate ao cargo quantas vezes quiser

- A múmia de Tutankamon é retirada do seu túmulo em Luxor e o seu rosto revelado pela primeira vez na história, anuncia o Conselho Supremo das Antiguidades egípcio.

créditos: Lusa

2008 - O Sporting alcança pela primeira vez na sua história os oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer em casa o Shakhtar Donetsk por 1-0, em encontro da quarta jornada do Grupo C

2009 - A cientista Mónica Bettencourt Dias é distinguida pela Organização Europeia de Biologia Molecular ao ser incluída na sua lista anual dos mais talentosos jovens cientistas da Europa. A investigadora dirige o Laboratório de Regulação do Ciclo Celular do Instituto Gulbenkian de Ciência.

2016 - Portugal é eleito para a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, com a jurista Patrícia Galvão Teles a receber 151 votos.

2018 - Miguel Oliveira sagra-se vice-campeão mundial de Moto2, atrás do italiano Francesco Bagnaia, e a Honda conquista o título de construtores, no final do Grande Prémio da Malásia.