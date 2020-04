Diário de um pai em casa. Dia 21

Uma troca de papéis. Tomei a iniciativa de perguntar ao meu filho mais novo sobre se sabia a que dia da semana em que andamos. Riu-se. Encolheu os ombros. Claro que não sabia. Confesso, que também eu não me recordava antes da questão levantada. Sabia apenas que seria, para mim, um dia de pausa.

Nada fiz. Talvez seja um exagero a expressão. Fiz um intervalo de horas no dia. Depois de ter saído em reportagem com os sem-abrigo (ao lado da Comunidade Vida e Paz) e numa Junta de Freguesia (dos Olivais) onde os idosos vão à rua tomar um “cafezinho” percorrendo as ruas desinfetadas, obriguei-me a ficar na reserva por umas horas. Em pausa.

O sol convidou-me a ir até às escadas traseiras do prédio. Por lá tenho montado uma pequena esplanada. Permaneci sentado numa cadeira e com os pés pousados num daqueles degraus que permite chegar às prateleiras dos armários. Uma chaise longue dos tempos modernos.

Ouvi e vi, no telemóvel, via RTP Play, a entrevista do General Ramalho Eanes que tinha “perdido” na véspera nesta velocidade informativa. Andei para trás duas vezes no momento que falou que os “velhos” como ele “se necessário” deveriam "oferecer o ventilador" aos mais novos. Reparei que pausou a fala e bebeu um copo de água.