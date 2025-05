Ao longo de quatro episódios, Francisco Sena Santos vai narrar a história de quatro moções que mudaram a história do país.

O primeiro episódio vai para o ar já na próxima segunda-feira e foca-se na moção de confiança que em 1978 derrubou o Soares e levou a governo de coligação PS/CDS, de seguida a moção de censura do PRD que em 1987 abriu portas às maiorias absolutas do Cavaco Silva. Nos últimos dois episódios a Moção de Censura ao governo de José Sócrates em 2011 que precipitou a crise política

e, por fim, a Moção de Confiança de Passos Coelho de 2013 no meio da crise com Paulo Portas.

A primeira temporada de A Reviravolta focou-se em momentos que mudaram eleições, em três momentos específicos na relação entre a esquerda e a direita e pode ser ouvida aqui.

Recordemos que por essa altura o SAPO24 se focou no duelo entre Ramalho Eanes e Soares Carneiro, em 1980, no histórico embate entre Mário Soares e Freitas do Amaral e, uma década depois, o fim da maioria absoluta de Cavaco Silva. Como três momentos em cada uma destas eleições decidiram o futuro da política e do país.

A Reviravolta é um podcast com produção e ideia original da MadreMedia. A pesquisa, texto e voz é de Francisco Sena Santos.