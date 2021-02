A embarcação Ocean Viking, com 422 migrantes a bordo depois de resgatados no mar ao largo da Líbia, deverá atracar nas próximas horas no porto siciliano de Augusta, na sequência da deterioração das condições meteorológicas.

Segundo a Organização Não Governamental (ONG) SOS Méditerranée, o navio-ambulância deverá chegar a Augusta durante a noite. A luz verde foi dada pelo Governo italiano horas depois do comunicado desta associação humanitária que fazia referência a uma chamada de Luisa Albera, coordenadora das operações de busca e socorro do navio. "As 422 pessoas a bordo, das quais bebés, crianças, mulheres grávidas e menores sem acompanhantes têm o mesmo direito de todas as pessoas socorridas em mal alto. Elas devem desembarcar em porto seguro", disse Luisa Albera, alertando para a degradação das condições climatéricas, com chuva e ventos fortes. Segundo Luisa Albera, várias pessoas estão com condições precárias de saúde e sob observação permanente. Oito passageiros testaram positivo à covid-19 e foram isolados com o intuito de evitar a propagação da doença na embarcação. Desde que retomou as operações marítimas em meados de janeiro, depois de vários meses preso em Itália, o Ocean Viking já resgatou 798 pessoas. Nos dias 21 e 22 de janeiro, 374 migrantes foram resgatados pela primeira vez no mar, na costa da Líbia, antes de serem desembarcados na Itália, já no porto siciliano de Augusta. Inicialmente o grupo que se encontra neste momento na embarcação era composto por 424 elementos, que foram resgatados quinta e sexta-feira, contudo duas, uma das quais grávida, foram evacuadas de helicóptero para a ilha de Malta. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, mais de 1.200 migrantes morreram em 2020 no Mediterrâneo, a grande maioria deles nesta rota central, Nos últimos dias registou-se um aumento das saídas de embarcações clandestinas de migrantes para o Mediterrâneo. Centenas de pessoas chegaram à ilha italiana de Lampedusa, resgatadas ou pelos seus próprios meios, e dezenas de embarcações foram intercetadas e obrigadas a regressar à Líbia.