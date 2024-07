Segundo um comunicado da empresa, o leilão é direcionado a clientes registados na base de dados da Sodiam e os lotes incluem um total de 46 pedras especiais de +10,80 quilates, sendo seis pedras da produção do Lulo, de onde saem os maiores diamantes produzidos em Angola, dezoito pedras da produção do Catoca, uma do Somiluana, dezasseis do Kaixepa e cinco da produção do Luele.

As sessões de visualização terminam dia 23 de julho de 2024, na sede da Sodiam em Luanda, e o processo de licitação, que será feito de forma eletrónica, encerra em 24 de Julho, as 10:00 horas locais.

O leilão, que está a ser organizado com a empresa Trans Atlantic Gem Sales, é o décimo leilão de diamantes brutos organizado pela Sodiam tendo o último sido realizado em abril.

A Sodiam é a empresa estatal responsável pela comercialização da produção de diamantes de Angola, originárias de dezassete produções kimberlíticas e aluvionares.

Em 2023, a Sodiam comercializou e exportou cerca de 9,9 milhões de quilates em bruto por um valor total de cerca de 1,56 mil milhões de dólares, correspondendo a um preço médio de 158 dólares por quilate, posicionando Angola como o terceiro maior produtor mundial de diamantes em bruto em termos de valor.