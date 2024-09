Um novo loteamento será construído na Avenida Doutor Alfredo Bensaúde, na freguesia dos Olivais, em Lisboa, numa área de mais de 42 mil metros quadrados e uma superfície de pavimento com cerca de 70 mil metros quadrados, avança o Público.

A construção deverá contar com sete edifícios, que irão variar entre os oito e os 12 pisos, incluindo 460 fogos habitacionais, uma residência de estudantes, um hotel, comércio e ainda um parque de estacionamento com 241 lugares e espaços verdes, de utilização coletiva, com uma área de cerca de 18 mil metros quadrados.

Nos sete lotes com mais de quatros hectares previstos, os edifícios construídos, além de contarem com os pisos à superfície, terão ainda cinco pisos abaixo do solo.

Cerca de 70.304 metros quadrados da superfície total serão destinados a habitação, correspondendo aos lotes 1, 2, 6 e 7. Os lotes 3 e 4 serão para a residência de estudantes, com 750 unidades de alojamento. No lote 5 será construído um hotel, no mínimo de duas estrelas, com 200 quartos e, no máximo, 400 camas. Já o comércio ficará nos pisos térreos destes edifícios.

O projeto imobiliário, que está em consulta pública até 8 de outubro, será conduzido pela empresa Guadamad 2 Development, criada, especificamente, para esta obra pela First Lusitanian das empresas Acciona e Clever Red, num terreno junto aos limites administrativos do concelho de Lisboa com o município de Loures, delimitado pela Estrada da Circunvalação numa das suas extremidades.

De acordo com o documento que apresenta o projeto, o terreno, que fica numa área próxima do Parque das Nações, é um "dos últimos vazios urbanos da cidade de Lisboa", cita a publicação, e foi vendido pela Estamo, empresa de gestão dos ativos imobiliários do Estado, em outubro de 2019, à empresa que liderará o projeto, por 38 milhões de euros.

Situado, mais concretamente, junto ao conjunto habitacional da Portela e urbanização Jardins do Cristo Rei, ambos no concelho de Loures, e aos bairros da Encarnação e dos Olivais Norte, o projeto naquela parcela "revela-se atrativo", uma vez que inclui ainda bons acessos rodoviários e fica próximo do aeroporto e da estação de metro de Encarnação.