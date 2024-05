Em fevereiro, cerca de 50 a 100 imigrantes sem documentação estiveram durante duas semanas instalados, de forma provisória, nas instalações da segunda loja da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), no Intendente, em Lisboa. A maioria é natural da Gâmbia e do Senegal e tinham chegado a Portugal de autorcarro, em viagem a partir do sul de Espanha.

Segundo noticia o Expresso, a agência conseguiu alojamento para uma parte do grupo, em hotéis e centros de acolhimento, mas não havendo vagas para todos, alguns regressaram às instalações da agência por ausência de alternativa. Apesar dos esforços de articulação, algumas pessoas chegaram a ter de dormir na rua, no passeio em frente à loja da AIMA.

As dormidas provisórias nao edifício da AIMA tiveram impacto no próprio dia a dia de trabalho dos funcionários, uma vez que os imigrantes recebiam ali as refeições e faziam a higiene diária nas casas de banho.

A situação que decorreu durante vários dias teve lugar enquanto Portugal estava em campanha eleitoral para as eleições legislativas de 10 de março.