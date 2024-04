O caso remonta a 2020 e desde então que os jovens dizem que sofrem de ansiedade causada pelas catástrofes naturais e pela perspetiva de um futuro por elas marcadas. Acrescentam que os países não estão a cumprir os artigos do “direito à vida” e do “direito ao respeito pela vida privada e familiar”, da Convenção dos Direitos Humanos. Salientam, ainda, que as alterações climáticas estão a causar tempestades muito fortes no inverno e que no verão o aumento da temperatura causa mais incêndios. E, se o TEDH o aceitar, os países podem ser legalmente obrigados a tomar medidas que politicamente não estão previstas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Os jovens, no geral, têm sido a maior voz a denunciar os atropelos que têm sido feitos ao ambiente nos últimos anos. E a ciência parece suportar as suas queixas. Ainda no início deste ano, o programa europeu Copernicus revelou que o ano 2023 foi o mais quente desde que há registos, com a temperatura no mundo a aproximar-se do limite do aquecimento de 1,5ºC face à era pré-industrial.

De acordo com uma investigação da organização internacional “Save the Children” uma criança nascida em 2020 sofrerá, em média, quase sete vezes mais ondas de calor durante a sua vida do que a geração dos seus avós. Os direitos das crianças devem ser protegidos imediatamente, dada a ameaça sistémica que as alterações climáticas representam e o seu grave impacto em todas as crianças, diz a organização em comunicado.

Contudo, não são só as crianças, nem apenas a saúde do planeta. Segundo um estudo divulgado pelo MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, a falta de saúde do planeta terra tem influência na saúde dos mais de oito mil milhões que o habitam. Os nanoplásticos, um dos principais poluentes do ambiente, especialmente da água, podem afetar células intestinais e cerebrais e desencadear respostas inflamatórias no corpo humano, refere o MARE.

As alterações climáticas afetam a vida de todos e se os países que que causaram menos danos ao clima são os que sofrem o maior número de vítimas, as regiões com rendimentos mais elevados suportam um maior impacto económico. Só no ano passado, as 20 piores catástrofes climáticas de 2023 custaram em média 400 dólares (pouco mais de 360 euros) por habitante do país onde ocorreram, segundo um relatório publicado pela associação britânica "Christian Aid".

E é para a realidade de todos estes estudos, e a realidade que vivem, que estes jovens, em particular, esperam conseguir mais que alertar promover mudanças práticas que produzam resultados ainda no seu tempo de vida.

E, se durante anos, se associou à luta climática atitudes mais dramáticas, ou a uma corrida de bastidores contra os lobbies, nos últimos anos recorrer aos tribunais a propósito da inação dos países em relação às alterações climáticas tem sido cada vez mais frequente, indica um relatório recente da ONU. Em dezembro passado havia 2.180 casos relacionados com o clima apresentados em 65 entidades, incluindo tribunais internacionais, regionais e nacionais, e outros como tribunais de arbitragem. Em 2017 tinham sido apresentados 884 casos e em 2020 1.550. Os casos mais do que duplicaram em cinco anos. Crianças e jovens, grupos de mulheres, comunidades locais e povos indígenas são alguns dos proponentes. Também estão a surgir, diz-se no relatório, ações contra empresas.

Mundo de olhos postos nos jovens. E o que virá depois?

Estes seis jovens a esse grupo que procura justiça e hoje todos os olhos estão sobre eles. Cláudia Duarte Agostinho, uma das jovens envolvidas no processo, mostrou-se "aliviada" depois de saber que havia uma data. Citada por um comunicado da organização independente Global Legal Action Network (GLAN) - composta por juristas, jornalistas de investigação e académicos – que apoiou a causa dos jovens portugueses, sublinha que "temos vivido ondas de calor recorde que nos prendem às nossas casas e esgotam a nossa energia”. E refere que, seja qual for a decisão dos juízes, fica demonstrado que “a incapacidade dos governos europeus para reduzir as suas emissões está a contribuir para o futuro de calor insuportável e fenómenos meteorológicos extremos”. Ideia confirmada pelo presidente do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPPC), Jim Skea, que afirmou que os eventos climáticos extremos estão acontecer muito mais rápido do que se previa e avisa que o pior pode estar para acontecer. Também o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse, o mês passado, à agência Lusa, que, devido às mudanças climáticas, Portugal deve preparar-se para mais e piores fenómenos extremos.