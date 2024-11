A Catedral de Notre Dame reabriu esta sexta-feira, depois de ter sido atingida por um incêndio devastador em 2019, que fez com que a sua torre do século XIX caísse. 600 bombeiros demoraram 15 horas a extinguir as chamas e as obras de remodelação demoraram mais de cinco anos.

Nestes anos foram poucas as imagens que saíram a público sobre a renovação interior da Catedral, cujo cujo ascendeu a mais de 700 milhões de euros.

Apesar de ter reaberto hoje, nomeadamente para algumas figuras do Estado de França, o público só poderá revisitar Notre Dame a partir do dia 7 de dezembro.