A antiga ministra da saúde apresentou hoje a candidatura à liderança da concelhia do PS de Lisboa, mas, deixou no ar a ideia de que a Câmara Municipal de Lisboa pode ser um dos próximos objetivos.

Aos jornalistas presentes no local, após a apresentação da candidatura, Temido afirmou que "os militantes devem estar disponíveis para servir o partido. E da mesma forma que estive disponível para este trabalho na concelhia, estarei disponível se o partido precisar de mim“.

Na apresentação, Temido afirmou que "vou eventualmente defraudar expetativas, mas nós não estamos aqui a lançar uma candidatura à Câmara. Estamos apenas e só a apresentar a nossa orientação política. Mas deixem-me também dar uma palavra de tranquilidade: se estivéssemos a lançar, estou absolutamente certa que o PS poderia apresentar uma pluralidade de soluções com a qual cidade ficaria bem servida”.

Duarte Cordeiro, atual ministro do ambiente, mas que nesta apresentação tinha como papel de presidente da federação distrital, começou a apresentação com largos elogios a Temido, colocando-a numa possível candidatura à Câmara de Lisboa em 2025.

"Não é por acaso que a sede está cheia na apresentação da tua candidatura”, afirmou Cordeiro: “Representa claramente uma expectativa, uma esperança, uma confiança para o PS em Lisboa. Sou representativo da admiração que todos os socialistas têm por ti, Marta, e disponibilidade que demonstras para ser líder do PS Lisboa".

“A Marta vai-nos liderar no processo de reconquista da Câmara”, disparou, por entre críticas duras à gestão de Carlos Moedas, a quem apontou falta de liderança, vontade ou até sensibilidade para lidar com as pessoas — Lisboa é hoje em muitos aspetos uma cidade “desleixada”, sentenciou.