Esta arte — que só é xávega por causa do despacho que ali pôs o sufixo, agarrado a um hífen — vai soçobrando. Os vareiros queixam-se de que já ninguém quer vida assim (e tampouco eles a querem para os próprios filhos). Assim, vão-se lamentando com o que desaparece, mas alegrando que não seja este o futuro.

Uma sexta-feira cedo, ainda a bruma cobre os olhos e o horizonte, já os barcos vão na água, deitando o lanço. Andam as duas companhas — empresas de pesca — de Espinho no mar, à cata do pão. Os dias têm sido duros: não há peixe. Os homens ficam em terra, ali à beira da praia, a beber paralelos ou só a ver as ondas.

Aqui, uma peixeira fala duma vida a ver o areal e os barquinhos; um arrais fala do futuro, depois de meio século no mar; um patrão fala do desafio, 19 anos depois da aventura — e um peixe morre na areia, nem dez minutos depois de ter chegado.

A Idália: Gritar, gritar, gritar

Idália não quer falar. Hoje não lhe apetece. Falou uma vez com a televisão. Foi vez que chegue. Viram-na chorar, um dia que houve na praia uma tragédia. Nem vale a pena recordar. Ou vale, pois que após o princípio, Idália não se cala mais.

Tem 81 anos. Anda a vender desde os oito anos. Aos 38 passou a ser guarda das praças de Espinho, ao serviço da autarquia. Reformou-se e voltou para a beira da praia, onde vende para ajudar as netas. É a senhora do chapéu amarelo, que não engana ninguém.

É cedo. Está aqui à espera do lanço, “a ver se trazem alguma coisinha”. Daqui a pouco chega a neta, para a ajudar na venda. “E vamos fazendo assim a vida, vamos fazendo assim a vida”, desabafa.

“Vamos andando”. Isto que aqui se pôs nem é citação, é o nome do barco que o marido de Idália tinha aqui no mar de Espinho. O Vamos Andando, como se as embarcações, feitas deuses, caminhassem sobre a água — ou, como os homens, navegassem pela terra.

Por três vezes o Vamos Andando afundou. Um outra ficou sem proa. Chegou o governo e pagou o abate da embarcação. O marido de Idália ficou em casa. Hoje, é ele quem faz o almoço e arruma as coisinhas até à chegada da mulher.

Idália põe-se a olhar as ondas enquanto fala. “O meu paizinho morreu ali na praia. A colher uma cordinha”. Tem uma lágrima presa na cova do olho. E fala baixinho para o vazio, como se as palavras, secas e curtas, estivessem só a caminho do mar. “Há quarenta e um anos”, vai repetindo, enquanto lembra, tantas vezes que se multiplicassem as décadas, havíamos de chegar aos séculos.

Era três de agosto, estava calor e o homem na praia, a colher uma corda: caiu para o lado e morreu.

Áspera, como as rochas afiadas, dispara: “está aí muita gente que podia trabalhar e não trabalha à custa do rendimento mínimo, porque estão à espera do rendimento mínimo. Eles podiam trabalhar, eles é que não querem! Eles é que não querem trabalhar, porque há muito trabalho! O meu irmão às vezes quer ir ao mar e não tem gente”, atira, antes de explicar a revolta: os cães dos vizinhos.

Mas a culpa é não de animais de mar, antes dos de terra:“Aquele do Pan andava estafado com os cães, com os gatos e com os animais, mas havia de proibi-los era de andarem a cagar na rua, que eles vão-me cagar à porta! Ele não apareceu aqui nas eleições, porque se aparecesse, eu dizia-lhe assim ‘olhe, faz favor de vir a minha casa e conte os montes de merda.’”

Idália tinha avisado logo no princípio que hoje não estava com disposição para conversas.