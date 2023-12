Para esta quarta-feira, as regiões Norte e Centro de Portugal Continental vão ter "céu geralmente muito nublado" e são também esperados "períodos de chuva fraca a partir da manhã no Minho, onde se tornará moderada a partir do fim da tarde, estendendo-se gradualmente à restante região Norte", de acordo com o IPMA.

Por sua vez, o vento vai ser "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira a norte do Cabo Mondego e nas terras altas, em especial a partir da tarde".

Há formação de "neblina ou nevoeiro até ao fim da manhã" e de "gelo ou geada no interior".

Para a região Sul, o IPMA prevê "céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no Alentejo até ao meio da manhã e aumentando de nebulosidade por nuvens altas a partir do meio da tarde".

É ainda esperado "vento em geral fraco predominando do quadrante leste, rodando para o quadrante sul a partir da tarde" e "neblina ou nevoeiro até ao fim da manhã", tal como "formação de geada em alguns locais do interior".

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -4ºC (Bragança) e os 8ºC (Aveiro e Faro), enquanto as máximas vão variar entre os 6ºC (Guarda) e os 17ºC (Sagres).

Quanto ao estado do mar, a Costa Ocidental, a norte do Cabo Raso, terá "ondas de noroeste com 1 a 2 metros, passando ondas de oeste/sudoeste a partir do início da manhã e aumentando para 2 a 3 metros a partir da tarde", enquanto na Costa Ocidental as ondas de noroeste terão 1 a 2 metros.