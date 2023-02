A confusão instalou-se quando a Casa Branca disse esta sexta-feira que estava desiludida com a decisão da Fox em cancelar a tradicional entrevista com o presidente dos EUA por ocasião da final do Super Bowl.

Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, "o presidente estava animado com a entrevista à Fox Soul para falar sobre o Super Bowl e falar do 'Discurso sobre o Estado da União', e outros temas importantes que dizem respeito aos afro-americanos”. A entrevista passará na Fox Soul, canal dedicado à comunidade afro-americana. Pelo menos, era o desejo da Casa Branca.

“Soubemos que a Fox Corporation pediu que a entrevista fosse cancelada", declarou no Twitter, a porta-voz do presidente americano, Karine Jean-Pierre, citada pela AFP.

Contudo, a CNN Internacional escreve que a Fox Corp. respondeu a dizer que “o presidente é bem vindo”.

“Depois do contato da Casa Branca com a Fox Soul, na quinta-feira, houve uma confusão inicial", disse um porta-voz da Fox Corporation em comunicado. “A Fox Soul aguarda ansiosamente por entrevistar o presidente no domingo, antes da final do Super Bowl”, disse o porta-voz.

Neste momento, não está claro se a Casa Branca vai ou não aceitar a entrevista, escreve a CNN. Isto porque, tipicamente, é gravada previamente (na sexta-feira) e vai para o ar momentos antes da partida.

Esta manhã, Karine Jean-Pierre disse que a Fox tinha cancelado a entrevista.

O grupo Fox, controlado pelo magnata australiano-americano Rupert Murdoch, reúne vários canais, inclusive o Fox Soul, destinado à audiência afro-americana.

O canal mais conhecido é a Fox News, um canal de notícias visto fundamentalmente por republicanos e que tem como colaboradores comentadores e legisladores de extrema direita.

A Casa Branca tem evitado falar com a Fox News ao recusar vários pedidos de entrevista com o presidente Biden.

A Fox News tem tentado marcar a referida entrevista com o presidente, mas a Casa Branca tentou contornar a Fox News ao pedir uma entrevista com a Fox Soul, como alternativa, diz a CNN.

"Uma entrevista com a rede Fox Soul poderia ter permitido à Casa Branca uma solução alternativa para ainda participar da tradicional conversa pré-jogo com uma saída alinhada à Fox sem ter que se sentar com um dos âncoras ou repórteres da Fox News".

Tradicionalmente, a final da liga nacional de futebol americano (NFL, na sigla em inglês), o evento desportivo anual de maior audiência televisiva nos Estados Unidos, é precedida de uma entrevista com o presidente em funções.

Este ano, a Fox transmite o duelo de domingo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. No ano passado, a partida atraiu mais de 99 milhões de espectadores.

A entrevista é uma oportunidade para que o inquilino da Casa Branca apareça com um espírito mais relaxado, para falar de desporto, mas também para transmitir algumas mensagens políticas.

As especulações surgiram nos últimos dias sobre a realização da entrevista, devido a comentários extremamente duros transmitidos na Fox News contra Joe Biden e a sua política. O presidente democrata foi desafiado pelo correspondente do canal na Casa Branca, Peter Doocy. Há uns meses, acreditando que estava em off, Biden chamou o apresentador de "idiota" como reação a uma pergunta feita pelo apresentador momentos antes.

Mais tarde, o presidente dos EUA ligou a Peter Doocy pedindo desculpas.

*com AFP