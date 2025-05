"Temos a estrutura de um acordo muito, muito sólido com a China. Mas a parte mais emocionante do acordo é a abertura da China aos negócios com os Estados Unidos", declarou o dirigente americano a bordo do avião presidencial Air Force One, no qual realiza um giro pelos países do Golfo Pérsico.

Trump, no entanto, não deu detalhes de como seria esse acordo.

No meio da guerra comercial lançada pelo republicano, os Estados Unidos impuseram à China tarifas de até 145% e as sobretaxas acumuladas para determinados produtos chegaram a 245%. Em resposta, a China impôs encargos de 125% aos produtos americanos.

Porém, após dois dias de negociações em Genebra, na Suíça, as duas maiores potências económicas mundiais anunciaram na segunda-feira uma suspensão que entrará em vigor "até 14 de maio".