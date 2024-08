O ex-diretor geral da Organização Internacional para as Migrações António Vitorino vai presidir ao novo Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, anunciou hoje a presidência do Conselho de Ministros (PCM).

O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM) António Vitorino, em entrevista à Lusa, em Adis Abeba, na Etiópia, 19 de fevereiro de 2023. António Vitorino propôs mecanismos que permitam às diásporas africanas investir no desenvolvimento do continente e subscreve a proposta de um acordo global ente a Europa e África, que proteja a migração legal e puna os criminosos. JOSE SENA GOULAO/LUSA (ACOMPANHA TEXTO DE ....) Lusa