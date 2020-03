A China (não incluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabiliza 81.054 casos (46 novos entre sábado e hoje), incluindo 3.261 óbitos (seis novos).

Os países mais afetados depois da Itália e da China são a Espanha com 1.720 mortos em 28.572 infeções, o Irão com 1.685 mortos (21.628 casos), a França com 562 mortos (14.459 casos) e os Estados Unidos com 340 mortos (26.747 casos).

Desde sábado às 19:00 TMG, O Kosovo, a Colômbia, a República Democrática do Congo, Roménia, Chile e Chipre anunciaram as suas primeiras mortes ligadas ao vírus.

Angola, Faixa de Gaza, Timor-Leste, Uganda e Eritreia anunciaram o diagnóstico de primeiros casos.

A Europa totalizava hoje às 11:00 TMG 152.117 casos (7.802 mortos), a Ásia 96.669 infeções (3.479 mortes), os Estados Unidos e o Canadá 28.077 casos (359 mortos), o Médio Oriente 24.656 casos (1.710 mortes), a América Latina e as Caraíbas 4.001 infeções (49 mortos), a Oceânia 1.417 casos (sete óbitos) e África 1.193 casos (38 mortes)

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais e de informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).