A Deco Proteste afirmou, na quinta-feira, que "não há nenhum fundamento" para que seja aplicada uma coima por envio de 'e-mails' com conteúdo publicitário, adiantando que já impugnou judicialmente da decisão da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

Em causa está a uma deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) de aplicar à Deco Proteste Editores, Lda. uma coima de 107 mil euros por envio de ‘e-mails’ não solicitados, com fins de marketing direto ou de publicidade, que teve como origem a queixa de um particular que, entre 11 de outubro de 2011 e 5 de junho de 2013, recebeu no seu ‘e-mail’ pessoal dezenas de comunicações eletrónicas com conteúdo publicitário.

Em resposta à agência Lusa, a Deco Proteste disse que “não há nenhum fundamento para aplicação de qualquer coima”.

“Há uma decisão da CNPD que a Deco Proteste já impugnou judicialmente, por não aceitar as acusações que lhe foram feitas”, avançou a associação, referindo que aguarda pela decisão dos tribunais e que está “convicta” da validade dos argumentos expostos no processo.

A condenação decidida pela CNPD, que consta de uma deliberação de 6 de maio de 2019, apenas se torna definitiva e é exequível se não for judicialmente impugnada.

De acordo com o texto da deliberação, as comunicações foram provenientes dos endereços eletrónicos contact@pouparmais.com, contact@melhores-descontos.com, lista@news2peticaopublica.com, afirmando o queixoso nunca ter sido cliente da arguida, nunca lhe ter solicitado o envio das comunicações eletrónicas e nunca ter manifestado o seu consentimento prévio para que esta lhe enviasse ‘e-mails’ não solicitados para fins de marketing direto.

O valor da coima que a CNPD deliberou aplicar à Deco Proteste Editores, Lda. teve em conta a “gravidade da contraordenação”, “o grau de culpa do arguido”, bem como a sua situação económica e o benefício económico que retirou.

Os 107 mil euros resultam, assim, da aplicação de uma coima única de 7 mil euros pela prática de 46 contraordenações à luz do articulando da lei que impõe o prévio consentimento do trabalhador como “fundamento de legitimidade para o tratamento de dados pessoais consistente no envio de comunicações não solicitadas para fins de marketing direto”.