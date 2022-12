Portugal caiu hoje perante a "Grande Muralha" marroquina. Um golo de En-Nesyri bastou para Marrocos continuar a fazer história neste Mundial.

A formação marroquina, que foi a quarta do seu continente a atingir os ‘quartos’, fez o que os Camarões, em 1990, o Senegal, em 2002, e o Gana, em 2010, não tinham conseguido.

Marrocos, já considerado a grande surpresa deste Campeonato do Mundo, prossegue o seu Mundial de ‘sonho’, que começou com a vitória no Grupo F, face ao empate com a Croácia (0-0), também apurada para as meias-finais, e aos triunfos perante a Bélgica (2-0) e o Canadá (2-1), jogo em que o golo sofrido foi marcado na própria baliza por Aguerd. Depois, fez história perante a Espanha, ao qualificar-se pela primeira vez para os quartos de final, graças a um triunfo nos penáltis (3-0), depois de 120 minutos sem golos.

Em cinco jogos do Mundial, Marrocos apenas sofreu um golo (um autogolo de Aziz Bouhaddouz no jogo frente ao Irão, na fase de grupos). Aliás, a seleção africana não perde há 10 jogos.

O jogo que eliminou Portugal do Mundial do Qatar desempatou também o histórico entre as duas seleções, sempre em Mundiais. No Mundial de 1986, no México, Portugal perdeu por 3-1, e no Mundial de 2018, na Rússia, venceu por 1-0.

A formação das ‘quinas’ termina a oitava participação na prova, e sexta consecutiva, com o seu terceiro melhor registo de sempre.

O melhor resultado de sempre da seleção lusa continua a ser o da estreia (1966), no que foi a única vez em que conseguiu terminar no pódio.

Em Inglaterra, os ‘magriços’ lograram o pleno de triunfos na fase de grupos, perante Hungria (3-1), Bulgária (3-1) e o bicampeão em título Brasil (3-1), para, nos ‘quartos’, superarem a Coreia do Norte por 5-3, com um ‘póquer’ de Eusébio, melhor marcador da prova, com nove tentos, a virar de 0-3 para 4-3. Nas meias-finais, a seleção lusa perdeu por 2-1 com a anfitriã Inglaterra, para ‘desespero’ de Eusébio, que saiu do relvado em lágrimas, para, no jogo de consolação, reagir e alcançar o ‘bronze’, com um triunfo por 2-1 face à União Soviética.

Por falar em Eusébio, Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador da história a marcar em cinco Mundiais (igualando a brasileira Marta, no futebol feminino), não conseguiu roubar a ‘coroa’ de melhor marcador luso ao 'pantera negra' (que marcou todos os seus nove tentos nos seis jogos de 1966).

Eusébio segue no 15.º lugar do ‘ranking’ dos melhores marcadores em campeonatos do Mundo, depois de ter sido ultrapassado na sexta-feira pelo argentino Lionel Messi, que somou o 10.º golo, enquanto Cristiano Ronaldo fica no lote seguinte, com oito, no 26.º posto.

CR7, sem clube depois de ter rescindido com o Manchester United, entrou no Mundial de 2022 com sete golos e saiu com oito, pois só marcou na estreia.