O chefe de Estado brasileiro vai estar na capital chinesa nos dias 12 e 13 de maio, poucos dias depois de visitar Moscovo, entre 08 a 10 de maio, por ocasião do 80.º aniversário do Dia da Vitória, assinalado em 09 de maio.

Lula da Silva junta-se assim à lista de chefes de Estado da região que participam na reunião, que inclui ainda o colombiano Gustavo Petro, cujo Governo detém atualmente a presidência rotativa do fórum latino-americano.

Esta será a quarta reunião ministerial entre a Celac e a China, que nas últimas décadas aumentou notavelmente a sua presença na América Latina, ao ponto de se tornar o maior parceiro comercial.

À margem da cimeira, Lula da Silva deverá encontrar-se com o líder chinês, Xi Jinping, de acordo com a imprensa local.

O líder brasileiro já realizou uma visita de Estado a Pequim em abril de 2023, no primeiro ano do seu terceiro mandato.

Por outro lado, Xi Jinping foi recebido com honras por Lula em novembro do ano passado, em Brasília, após a cimeira de líderes do G20.

De acordo com dados oficiais, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2008.

O mercado chinês foi o destino de 30% das exportações brasileiras em 2023, quando as vendas para o país asiático totalizaram 104 mil milhões de dólares (100 mil milhões de euros), constituídas maioritariamente por produtos alimentares e matérias-primas.

A China, por sua vez, mantém investimentos no Brasil de cerca de 40 mil milhões de dólares (38,4 mil milhões de euros), que nos últimos anos têm sido aplicados no setor energético.