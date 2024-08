Num post na rede social X, Musk afirmou que "a guerra civil é inevitável", sendo que decisão de Musk de amplificar a retórica anti-imigração realça o papel que as informações falsas difundidas online estão a desempenhar no fomento da violência no mundo real, uma questão que preocupa cada vez mais o governo do Reino Unido, que prometeu hoje, através do primeiro-ministro, levar à justiça os responsáveis pelos tumultos, bem como os seus líderes de claque online.

“Espero sentenças pesadas antes do final da semana, o que enviaria uma mensagem muito poderosa a todos os envolvidos, seja diretamente ou ‘online'”, sublinhou o governante às televisões britânicas, após uma nova reunião dep gabinete de crise.

Starmer vincou que uma ação judicial rápida demonstraria que os casos são tratados “dentro de uma semana” e que “ninguém deve fazer parte nesta desordem”.

O Reino Unido tem sido abalado por uma série de manifestações violentas, segundo as autoridades, convocadas por grupos de extrema-direita, depois da morte de três crianças (uma delas portuguesa) assassinadas à facada por um jovem britânico filho de migrantes em Southport (noroeste de Inglaterra).