A cada ano há um tema novo. Em 2023, Óbidos engalanou-se para o casamento real. Mas não é uma união qualquer: há uma disputa entre as rainhas D. Matilde II e D. Beatriz, ambas casadas com D. Afonso III. Um “escândalo de bigamia do século XIII”, como referido na apresentação do evento.

“Em 1248, D. Afonso III sucedeu ao curto e conflituoso reinado do seu irmão, o Rei D. Sancho II, após uma revolta apoiada pela sua esposa, D. Matilde II, Condessa de Bolonha, que exercia forte influência junto da cúria de Roma. Após algum tempo de casamento e sem filhos, D. Afonso III repudiou a rainha publicamente e casou-se com Beatriz de Castela. O escândalo levou a intrigas e polémicas, mas a união acabou por ser reconhecida após a morte de D. Matilde e com o nascimento dos filhos de D. Beatriz”, é recordado.

E é mesmo tudo isto que se vê no Mercado Medieval: é encenado o repúdio de D. Matilde II e o casamento com D. Beatriz, inserido no ambiente de mercado e romarias, com passagem pelo banquete real e pelo convento.

Mas o conflito entre as rainhas não se faz só entre elas. Também os cavaleiros do reino querem levá-lo para a liça: “se ganharem os vassalos de D. Matilde II, esta continuará rainha. Mas se vencerem os cavaleiros de D. Beatriz, o povo terá de aceitar a nova suserana”.

Dentro das muralhas há ainda representação dos ofícios nobres, com julgamentos que nem sempre são o que parecem e ainda com a leitura das Cartas de Perdão. E falcões e outras aves de rapina que voam de um lado para o outro, para satisfação real.

Em oposição, surgem jograis e bobos com façanhas mil, danças e gargalhadas. O povo também está representado nos seus ofícios, que permitiam a poucos sair da miséria: há quem se dedique a moldar o ferro, outros seguem as artes da carpintaria, marcenaria, olaria, cestaria, entre outras.

Ao longo dos dias, o programa é diversificado e conta com as mais diversas atuações. Todos os eventos podem ser consultados no site oficial.

O Mercado Medieval de Óbidos está aberto de segunda a quinta-feira, das 17h00 às 00h00; à sexta-feira, das 17h00 às 02h00; ao sábado, das 11h00 às 02h00 e ao domingo, das 11h00 às 00h00.

Os bilhetes podem ser comprados online, exceto para quem queira aproveitar o desconto por trajar à época ou os descontos para crianças, jovens, maiores de 65 anos e grupos de mais de 25 pessoas.