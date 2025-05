O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo islamita Hamas, afirmou em comunicado que foram confirmadas 54.056 mortes e 123.129 feridos, um total que inclui 79 mortes e 163 feridos nas últimas 24 horas.

As autoridades médicas declararam ainda que desde 18 de março, quando Israel abandonou com o cessar-fogo acordado em janeiro com o Hamas e retomou a sua ofensiva, 3.901 pessoas foram mortas e outras 11.088 ficaram feridas pelos ataques israelitas.

No entanto, as autoridades palestinianas insistiram que ainda há corpos nos escombros dos edifícios atacados pelo exército israelita e espalhados pelas ruas, já que os serviços de emergência não conseguem chegar a algumas zonas porque estão ocupadas ou porque os locais são muito inseguras, podendo ser ainda maior o número de mortos na ofensiva israelita.

A guerra na Faixa de Gaza começou após os ataques do grupo islamita Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, nos quais morreram mais de 1.200 pessoas e cerca de outras 250 foram sequestradas.