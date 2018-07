Sentado à sombra na praça Alexandre Albuquerque, no centro da cidade da Praia, Celestino Furtado reconhece a importância de a cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) se realizar no seu país, principalmente agora que a organização se está a "afirmar cada vez mais no contexto mundial”, disse à Lusa o canalizador de 40 anos que tem acompanhado o percurso da instituição com interesse.

Para Celestino Furtado, o assunto mais premente é o da mobilidade. Trata-se de "uma questão polémica e que é uma necessidade", afirmou.

Para além disso, "se se fala de um espaço comum, não deve ser só ao nível político, mas em outros campos”, acrescentou. "Vejo a CPLP mais no campo político. No campo social e cultural não está bem presente".

Por seu turno, Clara Marques disse à Lusa que tem grandes expectativas para este evento e que está entusiasmada com a realização da cimeira da CPLP em Cabo Verde.

"Estou a seguir as informações com grande entusiasmo e expectativas, principalmente porque Cabo Verde vai assumir a presidência da CPLP nos próximos dois anos", disse.

Reformada, mas ainda a trabalhar na área da educação, também Clara Marques considera que "a mobilidade vai ser o prato forte" deste encontro.

"Este tema tem sido recorrente. Esperemos que a presidência de Cabo Verde consiga mais alguma coisa nesta temática", disse.