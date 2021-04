Em 2005, num sábado de manhã, Roth e família foram ver uma casa em chamas no bairro de Mebane, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Mas, ao contrário do se podia esperar, apesar do aparato, não havia ninguém em perigo. Os bombeiros tinham intencionalmente ateado o incêndio. Foi por isso que a vizinhança se reuniu e os bombeiros permitiram que as crianças se revezassem a segurar a mangueira.

Acontece que no momento em que a pequena Zoë, na altura com apenas 4 anos, estava a observar as chamas a engolir a casa, o pai, fotógrafo amador, pediu para que esboçasse um sorriso. Com o cabelo despenteado e o olhar fixo na lente da câmara do pai, a menina a modos que exibiu um sorriso diabólico enquanto o fogo rugia como pano de fundo. E, literalmente num clique, tinha nascido a "Disaster Girl”.