Em junho, a Câmara obteve luz verde do tribunal para avançar com a hasta pública, mas decidiu esperar pelo desfecho dos dois procedimentos de classificação do imóvel, entretanto encetados.

O presidente da Câmara, Ricardo Rio, disse, na altura, que enquanto aqueles procedimentos decorrerem, "não é do interesse público" voltar a marcar nova hasta pública para a venda das instalações da antiga saboaria.

A Plataforma Salvar a Fábrica Confiança, que representa 21 associações culturais e cívicas de Braga, já apresentou publicamente o projeto Confiança – Centro Cultural e Cívico (Confiança CCC).

“Como a Câmara Municipal de Braga tem afirmado publicamente que não dispõe de verbas para transformar a Confiança num equipamento cultural, o Confiança CCC congrega agentes culturais que querem dinamizar e angariar apoios para assumir a gestão e programação do edifício aberto aos bracarenses”, explica o comunicado hoje emitido.

Entretanto, 65 descendentes e familiares de Manuel dos Santos Pereira e Rosalvo da Silva Almeida, que fundaram a Saboaria e Perfumaria Confiança em 1894, também já lançaram um apelo ao presidente da Câmara de Braga para não alienar o edifício.

A Plataforma Salvar a Fábrica Confiança diz que se trata do último edifício que testemunha o processo de industrialização da cidade de Braga dos finais do século XIX e inícios do século XX.

Defende ainda que, "além da questão patrimonial, a Fábrica Confiança situa-se no local da Via XVII (estrada do período romano entre Bracara Augusta-Asturica Augusta) e numa freguesia (S. Victor) com 31 mil habitantes onde não existe qualquer equipamento cultural municipal".

O regulamento das hastas públicas entretanto canceladas preconizava que as três fachadas do edifício principal teriam de ser integralmente preservadas e que teria também de ser construído um espaço museológico, de franco acesso ao público, com uma área útil nunca inferior a 500 metros quadrados, para evocação e preservação da memória e da história da fábrica, nomeadamente através de imagens, espólios e outros produtos associados.

A volumetria do edifício existente teria de ser mantida, assim como a forma e o desenho das coberturas.