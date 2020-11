Será uma noite e uma madrugada longa para aqueles que se dispuserem a acompanhar o fecho das urnas nos Estados Unidos e as projeções que irão ser apresentadas nas próximas horas. Numas eleições com elevado grau de imprevisibilidade, acentuado pelo facto de as últimas se terem traduzido na surpresa que foi a vitória de Donald Trump, há, todavia, um conjunto de estados particularmente relevantes para a definição do cenário de vitória de um ou outro candidato.

Interessa por isso saber a hora de fecho das urnas de pelo menos 10 estados fundamentais.

- Às 00:00 de Portugal continental fecham as urnas na Geórgia (16 Grandes Eleitores).

- Às 00:30 fecham no Ohio (18 Grandes Eleitores) e na Carolina do Norte (15 Grandes Eleitores).

- À 01h00 fecham na Flórida (29 Grandes Eleitores) e na Pensilvânia (20 Grandes Eleitores).

- Às 02h00 fecham no Michigan (16 Grandes Eleitores), Wisconsin (10 Grandes Eleitores), Texas (38 Grandes Eleitores) e Arizona (11 Grandes Eleitores).

- E, por fim, o Iowa (6 Grandes Eleitores) só fecha as urnas às 03h00 da manhã de Portugal continental.

Há estados que tradicionalmente votam em democratas e outros que classicamente atribuem os seus votos a candidatos republicanos. No entanto, há também os chamados “battleground states” (ou “campos de batalha”), cuja direção de voto vai oscilando entre eleições: às vezes pende para um lado, às vezes pende para outro.

Tendo em conta o método do sistema eleitoral ,em que cada estado vota em bloco no candidato escolhido, este tema interessa particularmente, na medida em que os votos de um estado para um lado podem alterar o panorama nacional – seja para os republicanos ou para os democratas.

Pode saber mais aqui sobre os estados a que devemos estar particularmente atentos nesta noite de eleições americanas.