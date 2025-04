O círculo eleitoral do Porto elege 40 deputados à Assembleia da República e, para as eleições de 18 de maio, tem 1.591.445 eleitores inscritos, menos que os 1.591.947 eleitores inscritos em 2024.

Em 2024, a Aliança Democrática (PSD, CDS e PPM) ganhou as eleições no distrito e elegeu 14 deputados, seguindo-se o PS com 13, o Chega com sete, a Iniciativa Liberal (IL) e o Bloco de Esquerda com dois cada, o PCP com um e o Livre que conseguiu, pela primeira vez, eleger um deputado.

Um ano depois, a agora AD – Coligação PSD/CDS aposta no ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que tem 57 anos e que reside no Porto, para encabeçar a lista pelo distrito portuense.

O segundo lugar é ocupado pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, de 59 anos, que também assume a liderança do CDS-PP.

O médico e ex-diretor do SNS Fernando Araújo, de 56 anos, é a escolha do PS, seguindo em segundo lugar a secretária-geral da Juventude Socialista Sofia Pereira, de 25 anos.

O Chega volta a apostar no deputado Rui Afonso e a IL no deputado Carlos Guimarães Pinto que já assumiu a liderança daquele partido, cargo que abandonou em 2019.

Para as eleições de maio, o Bloco de Esquerda (BE) aposta novamente na deputada e antiga eurodeputada Marisa Matias, de 49 anos, a CDU em Alfredo Maia, jornalista a atual deputado, enquanto o Livre optou pelo engenheiro Eduardo Pinto.

Já o PAN tem como cabeça de lista o gestor Hugo Correia, que reside em Vila Nova de Gaia (Porto).

O enfermeiro Ricardo Loureiro, que vive em Londres (Reino Unido), lidera a lista da Volt Portugal, Daniel Amaral, engenheiro mecânico, concorre pelo Partido Liberal Social, e João Pinto, técnico de frio, avança pelo Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP).

António Maia, de 69 anos, encabeça a lista do Partido Popular Monárquico (PPM), pelo Juntos pelo Povo (JPP) concorre José Vieira, professor universitário, pelo Partido Reagir-Incluir-Reciclar (RIR) avança o calceteiro Vitorino Silva, mais conhecido como “Tino de Rans”, e pela Nova Direita (ND) candidata-se o empresário Israel Pontes, que se desfiliou do Chega.

Pelo Ergue-te candidata-se o encarregado de supermercados, Bruno Rebelo, enquanto pelo ADN o cabeça de lista é Bruno Fialho, tripulante de cabine, já o Nós, Cidadãos aposta no economista Manuel Leite.

Em 2024, foram 16 os partidos que concorreram por este círculo eleitoral.

A AD ganhou as últimas eleições com 339.096 votos (30,42%), o PS obteve 338.084 votos (30,33%) e, em terceiro lugar, ficou o Chega que teve 170.910 votos (15,33%).

Quanto aos restantes partidos com assento parlamentar, a IL teve 64.050 votos (5,75%), o BE 51.909 votos (4,66%), o Livre 37.319 votos (3,35%), a CDU 26.343 votos (2,36%) e o PAN 23.415 votos (2,10%).

Segundo os Censos 2021, O distrito do Porto tem 1.785.405 habitantes, menos 31.770 do que em 2011, o equivalente a 1,7%, quando registava 1.817.175 residentes.