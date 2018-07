720 euros por dez lugares na zona histórica de Lisboa. O negócio parece bastante vantajoso, tendo em conta que nas zonas mais centrais da capital, a diária para um carro pode ir para lá dos quinze euros em parques privados. Pagar cerca de 2,40 euros (por dia, por carro) é das melhores pechinchas do estacionamento lisboeta.

Todavia, a relação difícil de Madonna (ou dos vizinhos de Madonna) com o estacionamento perto de casa não é um exclusivo de Lisboa. No historial de problemas com estacionamento surge Nova Iorque, cidade norte-americana com mais de 8,6 milhões de habitantes (no município de Lisboa vivem pouco mais de 505 mil pessoas).

Março de 2016. Nas redes sociais, Madonna criticava os vizinhos de Nova Iorque: “Sim, cabras, eu sou a Madonna e essa é a minha entrada [para o estacionamento de casa], e se as pessoas estacionam à frente dela não posso conduzir na minha entrada. Lamento que o município não goste do amarelo! Vamos pintar [o lancil] com um bonito e aborrecido cinzento para manter os nossos vizinhos felizes! Peço desculpa! Vou rezar três Avé-Marias extra nesta Páscoa pela transgressão”, escrevia na altura.

A mensagem era a reação a uma reportagem do tablóide britânico ‘Daily Mail’, que dava voz à denúncia de um vizinho nova-iorquino da artista. Madonna mandou instalar placas e pintou o lancil com uma linha amarela, a indicar zona de estacionamento proibido, numa parte do passeio diante do portão da mansão de 40 milhões de dólares (cerca de 34 milhões de euros).