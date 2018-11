No terceiro e último dia do encontro “O homem promotor da igualdade”, organizado pela associação Quebrar o Silêncio, as palestras deram lugar a quatro workshops. Sessões práticas e interativas onde se abordaram temas como a educação para a sexualidade, os estereótipos e papéis de género nos contos tradicionais, a inteligência emocional e a linguagem inclusiva. A unir as temáticas, um denominador comum: o debate sobre a igualdade de género e o desenvolvimento de competências no sentido de um cada vez maior respeito nas relações que estabelecemos.

Por se tratar de um espaço de reflexão sobre a comunicação, o SAPO24 assistiu ao workshop sobre linguagem inclusiva - "Como quer ser tratadx? - Comunicação rigorosa, inclusiva e não-discriminatória".

“Estou a estudar linguística”, “eu venho das artes performativas”. Sentadas em roda numa sala de aula cuja configuração foi adaptada para a dinamização do workshop, as pessoas foram-se apresentando. “Sou advogada”, “trabalho em psicologia”, “sou jornalista”, continuaram. Ainda nem dez minutos tinham passado desde o início da sessão e já era evidente que, para além da importância do tema para o mundo dos media — motivação inicial para a criação do workshop, explicou no princípio a moderadora Aline Flor —, o assunto interessava a um público variado, vindo de uma grande diversidade de áreas sociais e profissionais.

Os motivos que levaram cada pessoa a inscrever-se foram também múltiplos: “O nosso trabalho é traduzir conteúdos complexos em textos que toda a gente possa perceber”, disseram dois participantes. “Tenho interesse pela diversidade na comunicação dentro das empresas”, explicou um outro. Já a psicóloga, dedicada à população trans, expressou que sente necessidade de expandir as suas ferramentas de trabalho com vista a melhorar a comunicação com as pessoas que acompanha. "Gostamos de estar com pessoas que nos compreendem", disseram duas mulheres, confessando ter dificuldade em falar no emprego sobre o tópico ali em causa.

Antes de entrar nas questões práticas, Aline Flor, jornalista do Público, enfatizou a necessidade de compreender os fundamentos para a utilização de uma linguagem inclusiva. “Mais do que uma simples re-nomeação, uma substituição de umas formas por outras formas, o que está em causa é uma redefinição do universo” de pessoas representadas na linguagem, refere Graça Abranches no preâmbulo do Guia para uma Linguagem Promotora da Igualdade entre Mulheres e Homens na Administração Pública, publicado pela Presidência do Conselho de Ministros, em 2009, e utilizado como referência pela moderadora do workshop.

“A sociedade é mais diversa do que a linguagem que usamos”, dizia, por outras palavras, alguém durante a sessão. Embora se tenha mencionado a importância da inclusão a vários níveis - de etnia, de deficiência, de idade -, neste caso, a sessão era especialmente dedicada às questões de género.

Nesse sentido, Aline Flor lembrou um estudo em que se procurou perceber a diferença do número de mulheres que se candidatavam a dois anúncios de emprego que utilizavam linguagens diferentes: um deles estava apenas no masculino e o outro utilizava ambos os géneros. Ao primeiro anúncio responderam 5% de mulheres, enquanto ao segundo responderam 25%.