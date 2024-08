Estão abertas as candidaturas para a nova edição do projeto Aldeia dos Sonhos, uma iniciativa da Fundação INATEL que possibilita aos residentes de localidades com 100, ou menos, habitantes permanentes participarem num projeto de carácter social inovador. Através desta iniciativa procura-se mitigar os efeitos do isolamento social ou geográfico que, por norma, afeta os habitantes destas localidades.

Após as inscrições, a comunidade local eleita tem a oportunidade de beneficiar de um roteiro turístico e cultural de 3 dias, da responsabilidade da INATEL. Numa etapa seguinte são criadas condições para que a localidades beneficiada se torne ela própria um destino de roteiros turísticos e culturais de outras pessoas, através da organização de viagens autênticas, responsáveis e solidárias. Além de dinamizar e melhorar a vida das comunidades destas localidades, a iniciativa permite ainda promover e valorizar o património cultural e natural.

Nas edições realizadas entre os anos de 2015 e 2023, os destinos de sonho escolhidos pelas localidades eleitas dos distritos de Portalegre, Beja, Bragança, Coimbra e Guarda variaram entre Lisboa, Sintra, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia e o Minho.

Se vive numa localidade com menos de uma centena de habitantes e gostaria de levar a sua comunidade a conhecer um novo destino, tem até 26 de agosto para se inscrever nesta iniciativa através do formulário digital disponível aqui. “Este ano pode ser a vez da sua aldeia!”.

*Peça escrita por Ana Damázio editada pela jornalista Beatriz Cavaca