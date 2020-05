“Estamos a viver um momento histórico, irrepetível e singular porque estamos a celebrar o passado, a afirmar o presente e a construir o futuro”.

As palavras são do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas não são de hoje, mas de 05 de janeiro, quando o navio-escola Sagres zarpou do Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia, em Lisboa, rumo à volta ao mundo que deveria ter durado mais de um ano, no âmbito das comemorações do V Centenário da Circum-Navegação do navegador português Fernão de Magalhães.

A pandemia de covid-19 também mudou a rota do Sagres que, em 24 de março, recebeu ordens para suspender viagem e voltar a Portugal, um regresso a terra firme que aconteceu hoje, na Base Naval de Lisboa, em Almada.

“Tenho aqui três sentimentos simultâneos. Um é de alívio por regressarmos bem. Há um segundo de tristeza porque efetivamente saímos dia 05 de janeiro para uma viagem de circum-navegação que infelizmente não se pode concretizar e um sentimento de esperança de que as coisas rapidamente voltem àquilo que é normal e, num futuro mais ou menos próximo, podermos voltar a ter a Sagres a navegar”, confidenciou aos jornalistas o comandante do navio, Maurício Camilo.

Sem necessidade de fazer testes à covid-19 porque já fizeram “o melhor teste de todos” que foi estarem “69 dias sem sair do navio e sem contacto com nada” – a última vez que tinham saído do Sagres foi em 02 de março, em Buenos Aires -, os elementos da guarnição seguiram hoje, um de cada vez, para as suas casas, apesar de, por motivos de segurança devido à pandemia, não ter sido possível terem as famílias, todas juntas, à espera em terra, tal como aconteceu na partida.