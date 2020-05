A associação, que coordena a luta dos povos originários pelos seus direitos, reportou 446 casos de infeção e 92 mortes entre os povos indígenas afetados.

“É com assustadora velocidade que o vírus chega aos territórios indígenas de todo o país”, afirmou a APIB em comunicado.

A maioria das infeções pelo novo coronavírus foi registada na Amazónia brasileira, onde está localizada a maioria das tribos isoladas.

Na quinta-feira, a Comunidade Parque das Tribos-Tarumá despediu-se do cacique Messías Kokama, considerado o principal líder indígena da cidade de Manaus (capital do estado do Amazonas), que morreu devido ao novo coronavírus, aos 53 anos.