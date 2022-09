Este tipo de questões faz com seja “o momento mais necessário” para avançar com as duas leis, como sustentou em declarações à comunicação social, durante uma visita ao município de Alcorcón, na zona de Madrid, em Espanha.

“Em tempos de crise”, os direitos das mulheres e da comunidade LGTBI+ “são os primeiros a ser postos em causa”, pelo que o governo deve atender à “necessidade” de estar “ao lado das mulheres” e da comunidade, considerou a ministra espanhola, segundo a agência EFE.

A mesa do Congresso de Deputados acedeu, na quinta-feira, ao pedido do Governo espanhol da dar urgência ao projeto de lei ‘trans’ e da reforma da lei do aborto, as duas últimas iniciativas legislativas enviadas àquela câmara pelo Ministério da Igualdade.

A ministra reafirmou hoje que o executivo espanhol é um governo “feminista”, que sabe que “não há democracia nem igualdade se, mais de metade da população” não tiver os direitos garantidos.

Irene Monteiro afirmou ainda que o Governo trabalhará com “urgência e determinação” para “proteger os direitos das mulheres”.