Semana após semana, desde a estreia da segunda temporada, as relações entre um grupo de pessoas, que ninguém conhecia, tornaram-se tema de conversa nas redes sociais, entre amigos ou numa redação, como a do SAPO24. Dizer que é um grupo de pessoas talvez seja demasiado vago - um grupo de vários casais com a particularidade que todos casaram com alguém quem não conheciam antes de chegar ao altar e aceitaram, assim, fazer parte de uma "experiência social" que é mostrada num programa de televisão.

Se não sabe do que falamos, explicamos tudo antes de avançar no texto. “Casados à Primeira Vista” é uma versão de um formato criado na Dinamarca e depois importado por outros países, onde se destacam a versão australiana e espanhola (que pode já ter visto na SIC Mulher). O registo chegou a Portugal no ano passado assumindo-se como uma “experiência de televisão completamente inovadora”.

Em traços largos, os participantes inscrevem-se no programa para encontrar “o par ideal”. O ‘match’ entre concorrentes é feito com ajuda de quatro “especialistas do mundo do ‘coaching’ e das ciências psicológicas e neurociências”. Através de um conjunto de entrevistas e questionários individuais é escolhido o ou a ‘tal’.

Os concorrentes aceitam assim casar com um estranho que só conhecerão no altar. Durante aproximadamente dois meses o casal vai viver junto, conhece os restantes participantes e passa por um conjunto de galas, onde, a cada semana podem decidir ‘terminar’ ou ‘ficar’ na experiência. Se permanecer junto até ao final, o casal tem de tomar a derradeira decisão: ficar casado ou pedir o divórcio. A segunda edição foi para o ar a 13 de outubro e contou com sete casais — agora oito (mas já lá vamos).

créditos: SIC / DR

E quem são os casais? Comecemos pelos últimos a abandonar o programa. Liliana e Pedro começaram bem, com trocas de afeto logo no altar e frases como ‘já tivemos uma história juntos num passado qualquer’. No entanto, o amor foi sol de pouca dura e o casal foi afastando-se aos poucos até decidir, no último domingo, terminar a relação.

Ana Raquel e Paulo tiveram aquilo a que se chama de uma “separação à primeira vista”. A noiva de Aveiro viu no seu ‘par ideal’ uma figura paternal e, da lua-de-mel à primeira semana a viver juntos, foi só cumprir calendário. Já a história de António e Lurdes azedou por vinte euros emprestados para comprar um chapéu no Egito, onde passaram a sua lua-de-mel, e terminou na primeira oportunidade. No entanto, quem viu em Lurdes uma oportunidade no amor foi Paulo. Esta foi, até ao momento, uma das surpresas da presente edição. Dois participantes decidirem formarem casal por sua escolha, e não pela dos especialistas, já tinha acontecido na edição australiana, mas nunca cá. Lurdes e Paulo, recém divorciados dos seus outros pares, seguem agora como casal. Confuso? Este vídeo ajuda.

Continuando. Inês é irmã de Ana Raquel e casou-se com Hugo, mas desde que trocaram alianças que a ‘friend zone’ domina a relação. Marta e Luís não se casaram à primeira vista. Quando a jornalista chega ao altar descobriu que já tinha saído com o seu futuro marido. Uma coincidência ou verdadeiro ‘match’?

Lucas e Anabela tiveram um casamento animado, mas também a relação deste casal esmoreceu na lua-de-mel. Na primeira semana a viverem juntos Anabela desapareceu sem dar sinal e só voltou para o programa na gala de compromisso. Estão a fazer um esforço para melhorar a sua comunicação, mas até quando? Por fim, Tatiana e Bruno foram o último casal a ser conhecido, já os restantes iam na segunda semana de programa. Ele vai contando quantos beijos já deram, ela pede que não insista em mais.