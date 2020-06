Pedro Mota é engenheiro agrícola e trabalha numa empresa no Oeste, vendo a produção do que chega às mesas dos portugueses de perto. Além disso, é casado com uma profissional de saúde, vivendo por isso a pandemia de forma diferente.

Numa conversa gravada ainda durante o estado de emergência, conta-nos como está a pandemia a afetar o setor agrícola, fazendo uma análise desde a produção até ao consumo final, não esquecendo a questão do desperdício alimentar.

