Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa cerca das 10:00 que a circulação, que estava a ser feita apenas pela via da esquerda desde as 08:00, já está normalizada.

A A1 (que liga Lisboa ao Porto) esteve condicionada devido a uma colisão entre dois veículos pesados ao quilómetro 82, na zona de Alcanena, depois da área de serviço de Santarém, no sentido sul-norte, que causou dois feridos ligeiros.

O alerta para o acidente na A1 foi dado às 08:04. No local estiveram 17 operacionais, com o apoio de sete veículos.

[Notícia atualizada às 10:37]