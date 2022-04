Este artigo é sobre Viseu . Veja mais na secção Local

O trânsito no sentido Guarda - Viseu na autoestrada 25 (A25) está cortado desde as 05:40 de hoje, na zona de Mangualde, devido ao despiste de um camião, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Arquivo NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA