“Não estou nada preocupado, acho que é uma ótima noticia esta abertura que houve do corredor turístico do Reino Unido”, precisou Francisco Calheiros, em Lisboa, à margem da conferência de imprensa de apresentação do Conselho Nacional das Confederações Portuguesas, organismo que junta as quatro confederações com assento na Concertação Social (CAP, CCP, CIP e CTP) e também a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário.

Questionado se está preocupado que a forte afluência de turistas nesta fase possa fazer aumentar o número de novas infeções por covid-19 e com isso voltar a colocar Portugal na lista vermelha de destinos, o presidente da CTP afirmou que não, sustentando que tal se deve ao facto de “todos os turistas, sem exceção,” terem de apresentar “um teste negativo realizado nas 48 horas anteriores” a desembarcarem em qualquer um dos aeroportos nacionais.

“Essa é a razão pela qual que não estou preocupado. São turistas que de facto nos fazem muita falta”, precisou.

Ao aeroporto de Faro chegaram esta segunda-feira 17 voos com 5.500 passageiros do Reino Unido, naquele que foi o primeiro dia em que os britânicos estão autorizados a viajar para Portugal sem terem de fazer quarentena no regresso.

