O caso, escreve o The Guardian, deu-se numa conferência de imprensa de atualização à situação pandémica na Nova Zelândia. Ministro da Educação, Chris Hipkins foi designado pela primeira-ministra Jacinta Arden como o membro do executivo responsável pela resposta à Covid-19 no país.

Com o país de novo em confinamento devido um surto provocado pela variante Delta, a solenidade da comunicação de Hipkins foi momentaneamente quebrada quando o ministro apelou às medidas de segurança.

Querendo pedir aos neozelandeses para que mantivessem distância social quando saíssem de casa para “esticar as pernas”, ao invés, o ministro disse para ter cuidado quando as pessoas vão à rua “abrir as pernas”.

“É um desafio para as pessoas em áreas densamente populadas irem lá fora e abrirem as pernas quando estão rodeadas de outras pessoas”, disse Hipkins.

O resultado da gaffe é que o diretor-geral da Saúde da Nova Zelândia, Ashley Bloomfield, ao lado de Hipkins durante a comunicação, não se conteve, esboçando um sorriso e levantando as sobrancelhas como resposta.

Quando o ministro se apercebeu do que tinha dito, adiantou que iria à rua “esticar as pernas” e reconheceu que os meios de comunicação “se iam divertir” à sua custa mais tarde.

O episódio tornou-se viral na Nova Zelândia, com várias pessoas a seguir o suposto conselho de Hipkins e a abrir as pernas na rua.