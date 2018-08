Numa carta divulgada hoje, que toma como mote as palavras de S. Paulo aos Coríntios — “Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele” —, o Santo Padre refere-se ao “sofrimento vivido por muitos menores por causa de abusos sexuais, de poder e de consciência cometidos por um número notável de clérigos e pessoas consagradas. Um crime que gera profundas feridas de dor e impotência, em primeiro lugar nas vítimas, mas também em suas famílias e na inteira comunidade, tanto entre os crentes como entre os não-crentes”, pode ler-se.

“Olhando para o passado, nunca será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado. Olhando para o futuro, nunca será pouco tudo o que for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que essas situações não só não aconteçam, mas que não encontrem espaços para serem ocultadas e perpetuadas. A dor das vítimas e das suas famílias é também a nossa dor, por isso é preciso reafirmar mais uma vez o nosso compromisso em garantir a protecção de menores e de adultos em situações de vulnerabilidade”.

Na carta, o Papa Francisco refere um relatório divulgado — sobre o estado da Pensilvânia, nos EUA — que detalha “aquilo que vivenciaram pelo menos 1.000 sobreviventes, vítimas de abuso sexual, de poder e de consciência, nas mãos de sacerdotes por aproximadamente setenta anos”. Com isto, o Sumo Pontífice refere que é conhecida “a dor de muitas vítimas”, o que leva a “ condenar veementemente essas atrocidades, bem como unir esforços para erradicar essa cultura da morte”, acrescentando ainda que as feridas “nunca prescrevem”.

Francisco refere ainda que a Igreja demonstra “vergonha e arrependimento”. “Assumimos que não soubemos estar onde deveríamos estar, que não agimos a tempo para reconhecer a dimensão e a gravidade do dano que estava a ser causado em tantas vidas. Nós negligenciámos e abandonámos os pequenos”.

Contudo, o Santo Padre acrescenta que reconhece agora “o esforço e o trabalho que são feitos em diferentes partes do mundo para garantir e gerar as mediações necessárias que proporcionem segurança e protejam a integridade de crianças e de adultos em situação de vulnerabilidade, bem como a implementação da ‘tolerância zero’ e de modos de prestar contas por parte de todos aqueles que realizem ou encubram esses crimes. Tardámos em aplicar essas medidas e sanções tão necessárias, mas acredito que elas ajudarão a garantir uma maior cultura do cuidado no presente e no futuro”.