A Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja Católica entregou, a 3 de março, a lista com os nomes dos alegados abusadores à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e ao Ministério Público (MP).

Questionada pelo SAPO24 sobre detalhes da lista e da sua elaboração, a socióloga Ana Nunes de Almeida, que integrou o grupo de trabalho, frisa que "a Comissão já terminou o seu trabalho, pelo que não presta quaisquer declarações sobre números, dioceses, respostas, casos, etc.".

Contudo, a socióloga frisa que "a lista de nomes é o ponto de chegada de um longo processo que envolveu testemunhos e as reuniões do Grupo de Investigação Histórica com cada bispo e superior/a".

"Nessas reuniões, os casos foram devidamente referenciados em todo o detalhe que o anonimato das vítimas permitia. Os casos foram anotados, muitas vezes aturadamente aprofundados com eles [bispos]. Incluía datas e locais de abuso, modalidades de abuso, etc. A metodologia consta de resto do Relatório", adianta ainda.

De recordar que Daniel Sampaio, psiquiatra que integrou a Comissão, também já tinha referido ao SAPO24 que a entrega da lista não seria a primeira vez que os bispos teriam acesso aos nomes dos alegados abusadores, "visto que cada diocese já foi alertada para a sua existência, sobretudo a partir do trabalho dos historiadores junto de cada bispado".

"A equipa de historiadores foi a cada diocese consultar os arquivos. Levava consigo a lista de alegados abusadores denunciados pelas vítimas. Descobriu novos nomes pela pesquisa dos arquivos. A lista final é a soma das duas, por isso é que está a ser finalizada", explicou na altura.

Logo na conferência de imprensa após a entrega da lista, D. José Ornelas, presidente da CEP e bispo de Leiria-Fátima, referiu que os bispos receberam nesse dia uma "lista de nomes", sem acusações.

No domingo passado, o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, declarou também que a Igreja apenas poderia atuar se tivesse factos para juntar aos nomes que constam da lista apresentada.

"Aquilo que nos foi entregue pela Comissão Independente foi uma lista de nomes. Se essa lista de nomes for preenchida por factos, tanto nós como as autoridades civis podemos atuar", disse.

As declarações levaram depois a que Daniel Sampaio negasse que a Igreja tenha recebido uma lista com os nomes dos padres abusadores sem ter mais informações sobre os casos denunciados, descrevendo a postura dos bispos como um "atrasar do problema".